Cote d'Ivoire: Abidjan 2017 - Lancement des 8ès Jeux de la Francophonie

Début ce vendredi des Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Près de 60 pays ayant en commun la langue française se donnent rendez-vous dans la capitale ivoirienne pour une dizaine de jours de compétitions sportive, littéraire et artiste.

Après Rabat/Casablanca en 1989, Antananarivo en 1997 et Niamey en 2005, c'est la 4è fois qu'un pays africain accueille les Jeux de la Francophonie. Et la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. Avec une rénovation du stade Houphouet Boigny, la construction d'un village des Jeux devant accueillir toutes les délégations et une salle polyvalente de 2 500 places.

Quelques chiffres des Jeux:

- 30 chefs d'État invités et des centaines de ministres et hautes personnalités présents

- 53 délégations participantes

- 4 000 jeunes sportifs et artistes attendus issus des 84 États et gouvernements de la Francophonie invités

- 3 cérémonies, 12 concours culturels et 9 compétitions sportives

- 700 journalistes présents

-15 000 personnes accréditées

- 3 000 bénévoles

- 500 000 spectateurs

- 60 heures de programme TV avec des directs et des résumés quotidiens

- 500 millions de téléspectateurs

Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs est prévue ce vendredi de 18h30 à 20h10 GMT au Stade Houphouët-Boigny à Abidjan. « Composée en trois parties, le défilé en fanfare et haut en couleur des 53 délégations participantes ouvrira les festivités, suivront les discours protocolaires et enfin un spectacle grandiose réunissant les valeurs chères à la Francophonie, à la Côte d'Ivoire et à ces VIIIes Jeux de la Francophonie« , informe l'organisation.