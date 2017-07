Cameroun: Administration de Bakassi - Inacceptables résistances

On ne devait plus avoir d'administration civile ou de forces de police nigérianes dans la zone ou d'exemption quelconque en faveur des citoyens nigérians. Mais, le gouvernement, sans doute dans le souci de permettre une meilleure adaptation des populations ayant choisi de rester sur le territoire, a ajouté deux années supplémentaires.

Un arrêt complété par l'accord signé le 12 juin 2006 à Greentree dans la banlieue de New York. Cet accord avait été signé entre le président de la République, Paul Biya, le président nigérian d'alors Olusegun Obasandjo, le secrétaire général des Nations unies d'alors, Kofi Annan et quatre Etats témoins. Un accord qui visait à préparer les ressortissants de ce pays frère, qui avaient choisi de vivre dans cette partie de notre pays, au transfert total d'autorité au Cameroun.

Depuis quelques jours, la petite localité d'Idabato, est au coeur d'une opération d'incivisme fiscal et de désinformation. Les autorités municipales ayant entrepris d'y recouvrer des taxes et impôts dus par les différents opérateurs économiques exerçant dans la localité. Ce qui s'apparentait à une opération de routine s'est heurté au refus de certains commerçants nigérians qui, plus grave, ont exercé des voies de fait sur les agents publics et ont menacé de détruire des édifices publics dans la localité.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.