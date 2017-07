Togo: Cyclisme /Grand Prix de la Kozah - Robert Degnissodé « C'est satisfaisant »

Le Togo va bénéficier d'une aide de 14 millions d'euros de l'Union européenne et de 5 millions de… Plus »

« C'est satisfaisant! Nous sommes dans notre première édition on a vu les résultats que ça a donné, a fait savoir le premier vice-président de la FTC, Robert Degnissodé. C'est promettant pour les prochaines éditions je vous confirme que la prochaine fois, ça serait mieux que ce qu'on a vécu cette année. Les coureurs sur les 3 étapes se sont bien comportés, à la 2ieme étapes, les moyennes qu'ils ont faites, moi-même j'ai trouvé que c'est une moyenne très satisfaisante parce que au fur et mesure plus qu'on répète la même chose c'est promettant, le cyclisme togolais est en marche ».

Hamza Assoumanou a remporté ce jeudi la première édition du Grand Prix de la Kozah, organisée au Togo. Le cycliste de Bike Aid Kpalimé a devancé Toulassi Dodji et Sadikou Saliou respectivement deuxième et troisième au classement au général.

