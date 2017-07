Congo-Kinshasa: La responsabilité principale de la protection et de la sécurité des civils appartient au gouvernement (ONU)

Alors que l'ONU et les ONG ont traditionnellement opéré dans l'est du pays, les besoins humanitaires se sont accrus ces 12 derniers mois au Kasaï, théâtre de violations de droits de l'homme et où la malnutrition touche sévèrement la santé de milliers d'enfants.

« Mon objectif est d'être le plus grand défenseur des personnes dans le besoin », a déclaré M. O'Brien lors de sa rencontre avec le Premier ministre congolais, Bruno Tshibala, mercredi dans la capitale du pays où il s'est également entretenu avec le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'intérieur, Emmanuel Shadary, ainsi que le Ministre en charge de l'action humanitaire.

Arrivé mardi soir à Kinshasa, le Secrétaire général adjoint s'est ensuite rendu à dans l'est et le centre de la RDC, pour constater de près les « conséquences humanitaires dévastatrices » qui frappent le pays.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.