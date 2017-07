Afrique du Nord: «L'Algérie mène une campagne offensive contre les activités terroristes»

Le département d'Etat américain a publié un rapport très positif sur la lutte contre le terrorisme en Algérie. Notre pays est fortement salué pour son engagement réel dans la lutte contre le terrorisme et l'aboutissement des efforts menés en la matière au niveau interne et à l'international.

Le département d'Etat américain a publié un rapport très positif sur la lutte contre le terrorisme en Algérie. Notre pays est fortement salué pour son engagement réel dans la lutte contre le terrorisme et l'aboutissement des efforts menés en la matière au niveau interne et à l'international. «L'Algérie mène une campagne offensive contre les activités terroristes et a réussi à contrer les menaces terroristes à ses frontières», a indiqué le département d'Etat, dans son «Rapport 2016 sur le terrorisme dans le monde», publié à Washington. Le rapport est très favorable pour l'Algérie. Il témoigne du sérieux des efforts déployés par les forces armées et les services de sécurité.

En fait, les efforts de tout un pays pour en finir avec la menace terroriste. L'Algérie est d'autant plus appréciée et respectée pour son travail qu'elle intervient -sur les plans politique et diplomatique- au-delà de ses frontières. Le rapport américain reconnaît que «l'Algérie a été un véritable rempart contre le terrorisme dans la région», que «la sécurisation des frontières demeure pour l'Algérie une priorité absolue pour se prémunir de l'infiltration de terroristes venant de pays voisins», et que notre pays est «une tribune et une force de propositions pour le Sahel».

Allant dans le détail, le rapport note que «le gouvernement a continué à restreindre les capacités des groupes terroristes activant près des frontières, en les empêchant d'opérer, à l'instar de Jund al-Khilafah, qui avait prêté allégeance à Daech». Concernant, particulièrement, la traque des terroristes aux frontières, le département américain soutiendra que «la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Tunisie au niveau des frontières, a permis de déjouer plusieurs attaques terroristes». Au plan international, «l'Algérie a poursuivi en 2016 son engagement diplomatique pour promouvoir la paix et la sécurité régionales». A ce propos, il est rappelé, dans le document, que notre pays «préside le Comité international de suivi de l'accord de paix au Mali, soutient le processus politique onusien en Libye et participe à divers forums sahélo-sahariens pour discuter des politiques de développement et de sécurité dans la région et coordonner l'action des donateurs».

Pour ce qui est de sa contribution au traitement et au règlement des conflits dans la région du Sahel, le même document soulignera que «l'Algérie, membre fondateur du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, a oeuvré à promouvoir la coopération régionale et internationale et à offert une tribune aux experts pour discuter du renforcement des capacités (sécuritaires) dans la région du Sahel». Aussi, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme au niveau des frontières, relève le département américain, le gouvernement algérien «a également établi une base de données sur les combattants terroristes étrangers, régulièrement actualisée et partagée avec l'ensemble des postes frontaliers et les représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger».

Autres points positifs pour notre pays, soulignés dans le rapport américain, «bien qu'elle ne fasse pas partie de la coalition internationale anti-Daech, l'Algérie a activement soutenu les efforts visant à vaincre l'organisation de l'Etat Islamique, notamment dans la lutte contre la propagande terroriste et les programmes de renforcement des capacités des pays voisins», et qu'«aucun cas d'enlèvement pour rançon n'a été signalé en Algérie en 2016. Le gouvernement algérien a maintenu une politique stricte qui exclut toute concession aux groupes terroristes qui détiennent des otages». Concernant le financement du terrorisme, le rapport américain évoquera «les efforts déployés par l'Algérie en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux». Il rappellera «le constat établi par le Groupe d'action financière (Gafi) qui a décidé en 2016 de ne plus soumettre l'Algérie au processus de suivi de conformité dans ce domaine».

Par ailleurs, le même rapport a salué «l'expérience algérienne en matière de déradicalisation, de réconciliation nationale et de lutte contre l'extrémisme violent». Il a mis en exergue «les actions menées en vue de promouvoir la tolérance et améliorer les conditions socioéconomiques des jeunes et des chômeurs pour empêcher leur radicalisation».

La publication du rapport américain a fait réagir rapidement le ministère des Affaires étrangères. Naturellement, il a affirmé sa satisfaction. «L'Algérie prend note avec satisfaction du rapport du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique sur l'évolution de la lutte antiterroriste en Algérie publié jeudi à Washington, rapport qui se distingue par une évaluation positive des efforts consentis durant l'année 2016 dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme», indique le département ministériel dans un communiqué rendu public.

Il est toutefois noté un «manque d'informations (du département d'Etat américain, ndlr) sur certains domaines précis». A titre d'exemple, précisera le ministère, «la référence à une utilisation abusive de la détention provisoire repose sur des sources non confirmées et ne tient pas dument compte de l'affirmation du gouvernement algérien selon laquelle la réforme du code pénal introduite en 2015 avait contribué à la réduction du recours à cette mesure». Il en est de même de la lutte contre le financement du terrorisme, poursuivra-t-il, en précisant : «Le rapport signale que les arrêtés de gel et de saisie des avoirs des personnes faisant l'objet de sanctions de la part du Conseil de sécurité n'étaient pas suivis de mise en application, alors que, dans les faits, les dix-huit personnes concernées par ces mesures ne disposent pas, en Algérie, de comptes bancaires pouvant être effectivement gelés ou saisis».

L'autre réserve porte sur l'appréciation du secteur bancaire algérien «jugé sous-développé et étroitement contrôlé par l'Etat, situation qui favoriserait, selon le rapport, l'économie informelle et la circulation incontrôlée de larges sommes d'argent, approche réductrice des importants progrès fait par le pays, tant en matière de modernisation et de diversification du secteur bancaire, que dans la lutte contre l'économie informelle». Autre question sur laquelle l'Algérie ne partage pas l'avis du département d'Etat américain, c'est le dossier du Sahara occidental. Le ministère des Affaires étrangères algérien expliquera que «c'est davantage le rejet de la position de soutien à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination, tel que préconisé par toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et non le désaccord sur ce sujet, qui constitue un obstacle au développement de la coopération bilatérale et régionale dans le domaine de la lutte antiterroriste».