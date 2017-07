Algérie: 70% du cheptel bovin vacciné contre la fièvre aphteuse

La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse a touché 70% du cheptel bovin de la wilaya de Ghardaïa, depuis son lancement à la fin du mois de juin dernier, a-t-on appris jeudi dernier auprès de l'inspection vétérinaire à la direction des services agricoles (DSA)

L'effectif bovin vacciné à ce jour s'élève à 2 200 têtes composé principalement de vaches laitières, sur un cheptel ciblé de la wilaya estimé à 3 200 têtes, a indiqué le Dr vétérinaire Ishak Ktila.

Cette opération de vaccination gratuite, qui se poursuit pour toucher l'ensemble du cheptel de la wilaya, a bénéficié d'une quantité suffisante de doses de vaccin contre la fièvre aphteuse, a indiqué M. Ktila, tout en assurant qu'aucun cas de cette maladie virale n'a été signalé à ce jour sur le territoire de la wilaya.

L'opération, qui vise à renforcer l'immunité du cheptel bovin de la wilaya est réalisée exclusivement par les docteurs vétérinaires fonctionnaires de la DSA, a-t-il expliqué.

Selon le protocole vaccinal contre la fièvre aphteuse, une opération de rappel est prévue après trois semaines de la date de la première vaccination.

«A ce jour, l'état sanitaire du cheptel de la wilaya, toutes espèces confondues, est satisfaisant et aucun cas de fièvre aphteuse n'a été enregistré», a rassuré Dr Ktila.

Un dispositif préventif de veille sanitaire et d'alerte des épizooties, notamment la fièvre aphteuse, a été réactivé dans l'ensemble des communes de la wilaya depuis avril dernier, suite à l'apparition de cas suspects dans certaines wilayas du pays, a-t-il rappelé.

Ce dispositif de veille «actif» et de vigilance, auquel sont associés l'ensemble des acteurs intervenants dans la lutte contre les épizooties, en particulier les services de l'agriculture et vétérinaires, a été renforcé par la participation des agriculteurs, des éleveurs et des membres de la société civile.

Des prospections quasi quotidiennes sont organisées par les services vétérinaires à travers les étables et écuries des éleveurs pour déceler les indices de cette maladie (fièvre aphteuse) extrêmement contagieuse qui touche les bovins, ovins et caprins, et ne constitue en aucun cas une menace directe pour l'homme, a indiqué le même responsable.