Angola: L'Exécutif et l'Union européenne signent un accord de l'enseignement technique

Les entités bénéficiaires du projet au niveau national sont les structures centrales et provinciales du ministère de l'Education, le Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, l'Unité technique de gestion du plan national de formation de cadres (UTG -PPNFQ), les écoles de l'enseignement technique et bureaux d'insertion dans la vie active (GIVAS), les centres de formation professionnelle, d'emploi et d'entrepreneuriat.

Pour la matérialisation de cet protocole, il sera conclu un accord de délégation entre l'Union européenne et l'Institut Public Camões et l'expertise France.

Le document ajoute que le soutien de l'Union européenne vise à contribuer au renforcement des institutions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en assurant la coordination entre eux et le secteur privé.

Selon une note de presse parvenue vendredi à l'Angop, le projet qui compte sur un don financier de 22 millions d'euros du 11e Fonds européen de développement (11e FED), a une durée d'exécution de cinq ans et sera mis en œuvre dans les provinces de Luanda, Benguela, Huambo, Huila, Moxico et Uige.

Luanda — Le Gouvernement angolais et l'Union européenne ont signé un accord de financement qui permettra la mise en oeuvre du projet de revitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Angola (RETFOP).

