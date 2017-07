Angola: Approbation de la loi relative aux mandats des chefs militaires

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé vendredi, à Luanda, la loi relative aux mandats des officiers supérieurs des Forces armées angolaises (FAA), de la Police nationale et des organes de renseignement et sécurité de l'État, qui vise à établir et à normaliser leur durée et cessation des fonctions.

Adopté par 131 voix pour contre 17 contre et trois abstentions, le diplôme est d'initiative législative du Président de la République et présenté sous la forme de force de loi ayant comme base les dispositions de l'article 122 de la Constitution de la République d'Angola.

Selon le texte, présenté par le ministre d'Etat et chef de la Maison de la sécurité du Président de la République, Manuel Hélder Vieira Dias, pour l'accomplissement des objectifs de la défense nationale, il est nécessaire d'établir les principes fondamentaux d'organisation et fonctionnement des organes.

À cet égard, il a rappelé que l'article 122 de la Constitution et de la présente loi attribue au Président de la République le pouvoir de nommer, pour une période de quatre ans renouvelable pour la même période, sans préjudice de la faculté d'exonérer prévue dans le numéro 1 de l'article 33 de la loi n°2/93, du 26 mars.

La loi dit que le Chef d'état-major général des forces armées (FAA) et les commandants des branches des FAA sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable pour la même période, sans préjudice de la faculté d'exonérer par la limite d'âge, d'incapacité physique permanente ou violation avérée des lois et règlements militaires.

Manuel Hélder Vieira Dias a affirmé que la raison politique de la proposition de loi est fondée sur le fait que le développement du rôle des chefs militaires et dirigeants des organes et institutions du système de sécurité nationale soient des postes de nomination et limogeage du Président de la République.

La loi, qui a été approuvé ce vendredi, avait été retirée de l'agenda de la dernière plénière, du fait que le groupe parlementaire de l'UNITA ait déclaré qu'il s'agit d'une "proposition très raisonnable qui devrait mériter de plus en plus l'attention des députés".

Le diplôme a été approuvé à la 9e réunion plénière ordinaire de la 5e session législative de la IIIe législature du Parlement, présidée par son président, Fernando da Piedade Dias dos Santos. La réunion a également approuvé d'autres documents.