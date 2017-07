Angola: Soixante-dix pour cent des entreprises enregistrées pour FILDA / 2017 sont nationales

Luanda — Plus de soixante-dix pour cent des 200 sociétés inscrites pour exposer à la Foire Internationale de Luanda (FILDA/2017), sont nationales, a déclaré vendredi, à Luanda, le directeur commercial du Groupe Arena, Manuel Novais.

Se confiant à l'Angop, au sujet des préparatifs de l'événement qui aura lieu du 26 au 30 ce mois, dans la baie de Luanda, Manuel Novais a souligné que 30 pour cent des entreprises étrangères sont portugaises et 10 brésilienne.

Les pays confirmés commencent à arriver mardi prochain (25) dans le pays, le Portugal étant représenté à cette édition par l'Association entrepreneuriale du Portugal et l'Agence pour l'investissement et commerce extérieur du Portugal (AICEP), tandis que le Brésil sera coordonné par l'Agence brésilienne de promotion des exportations et investissements (Apex Brésil).

Le but de l'événement est de faire de l'Angola un pays exportateur et autosuffisant, car il a déjà des entreprises qui produisent localement et doivent montrer leur potentiel.

La 33 e édition de la Filda, qui cette année aura lieu dans la baie de Luanda, sur une surface de 16.000 mètres carrés, est organisée par le Ministère de l'Economie.

La 32e édition de la Foire Internationale de Luanda qui a eu lieu en 2015 dans les locaux de l'Expo-Angola, situés dans le quartier Cazenga, a connu un chiffre d'affaires estimé à 11 millions de dollars.