Tunisie: La voie de la raison

Des dizaines d'agents de sécurité ont pris d'assaut, jeudi matin, de six heures jusqu'à midi, les deux plages les plus prisées par les estivants étrangers et tunisiens,

« La Corniche» et «Chott Sonia». Les bidonvilles, l'occupation des trottoirs, les commerces illicites... tout ce qui est sans autorisation a été démantelé. Cinq baraques en bois, cinq tentes dressées dans des endroits interdits ont été démontées. Des dizaines de chaises, tables, parasols ont été saisis. A signaler qu'il n'y a pas eu d'affrontements, heurts ou recours à la force ou au lacrymogène . L'opération a été fort appréciée par les présents.

La semaine prochaine, elle sera centrée sur deux autres endroits très fréquentés également, «Ras Marmour» et «Hassi Jerbi», avons-nous appris.

Par ailleurs, et toujours dans le même contexte, la campagne se poursuit quotidiennement, au centre-ville, pour faire évacuer les trottoirs et pour traquer les motos et les vespas qui circulent en ville sans papiers. Zarzis fait peau neuve.