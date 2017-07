Tunisie: En quête de nouveaux espaces et de sensations fortes

Une frange particulière, celle de la jeunesse aisée et privilégiée, a accès à un mode de vie estival luxueux que la grande majorité des Tunisiens ignorent et qui profite de la chance qu'elle a pour dépenser sans compter et vivre de très bon moments entre amis.

La Presse est allée à la rencontre de l'un de ces jeunes privilégiés qui habite encore avec ses parents et qui n'a de cesse de voyager grâce aux moyens de ses chers géniteurs qui se sacrifient encore aujourd'hui pour ses études et son bonheur...

Poursuivant un stage professionnel dans un bureau privé d'audit et de conseil, il nous fait des révélations croustillantes sur son mode de vie estival et celui de jeunes Tunisiens vivant comme lui dans les quartiers huppés et qui ont adopté un mode de vie similaire.

Afterwork en semaine

Omar K., 27 ans, qui vient de terminer brillamment sa première année de master finances dans une université privée, vient d'entamer dans la foulée un stage professionnel dans un cabinet d'audit et de conseil après avoir été sélectionné sur la base de son potentiel intéressant. Il enchaîne avec brio et raconte comment il compte organiser son planning d'été en conciliant travail et sorties nocturnes comme la plupart de ses amis qui viennent de démarrer dans la vie active et qui ne peuvent pas prendre de longs congés.

«On a tous une occupation dans la journée, on travaille, donc c'est difficile de sortir le soir. Après le travail, on essaie alors de se changer les idées avec des collègues, des amis, en se rendant dans des salons de thé et des cafés de la banlieue nord qui sont généralement les lieux de rencontre privilégiés des jeunes trentenaires comme moi. Généralement on s'y rend entre 18h00 et 22h00. Mes amis et moi aimons bien ces endroits calmes et reposants, loin des espaces trop bruyants».

Nouveaux lieux branchés

Des clubs et des bars à tappa à Hammamet et à Carthage où la facture minimum est comprise entre 30 et 40 D par personne sont les lieux phares de cette jeunesse qui fréquente ces espaces pour se ressourcer et se déconnecter d'un quotidien fait de stress et de routine. Il poursuit : «On travaille le lendemain, donc on ne veille pas trop. La jeunesse tunisienne aime la fête et se lâche littéralement le vendredi en se rendant après le travail à Hammamet ou à Sousse pour se baigner et y passer la soirée». Une nouvelle boîte de nuit, le G.B, qui vient d'ouvrir ses portes à Hammamet, dispose d'un disc-jockey qui mixe jusqu'à deux, voire trois heures du matin pour de jeunes clubbers fidèles qui sont en majorité des Tunisiens. Il faut débourser au minimum 200 dinars si ce n'est plus pour passer la nuit ou le week-end à Hammamet ou à Sousse», poursuit le jeune homme, qui passe parfois ses week-ends dans l'une de ces villes côtières très fréquentées pendant l'été.

Pour revenir à cette boîte de nuit, il s'agit d'une vaste terrasse avec une centaine de tables hautes où peuvent s'asseoir plusieurs personnes à la fois. Concernant les journées en mer, il y a des plages privées à Sousse et à Hammamet où des beach partys sont organisées et où les jeunes dansent sur des tubes mixés en consommant bières et sodas au bord de la mer.

La tranche d'âge de cette jeunesse qui fait la part belle à la vie festive tourne autour de 18-40 ans, alors que la majorité a entre 20 et 35 ans. «Il faut beaucoup d'argent, en plus d'une bonne forme physique pour pouvoir tenir le coup et enchaîner avec une nouvelle semaine de stage ou de travail», soulignent Ahmed et Nesrine, deux jeunes diplômés qui viennent de démarrer dans la vie active.

Reste une autre formule pour ces jeunes qui vivent dans l'opulence et en quête de sensations fortes. Certains d'entre eux préfèrent tout simplement quitter le pays pour aller s'éclater sous d'autres cieux en optant pour des destinations privilégiées comme Ibiza, qui reste le paradis des clubbers.