Afrique: CHAN 2018 - La liste du Ghana pour affronter le Burkina Faso

Apres les matchs amicaux, le Ghana entre dans le vif du sujet pour aborder le match contre le Burkina Faso en aout prochain dans le cadre du second tour des éliminatoires du CHAN 2018.
Le sélectionneur a convoqué une liste de 28 joueurs pour le stage qui aura lieu au Centre de football du Ghana basé à Prampram à partir de ce lundi 24 juillet.
Les Black Stars voyagent le 11 aout à Ouagadougou et le match retour est prévu le 18 du même mois à Accra.
Voici la liste des joueurs
FELIX ANNAN - ASANTE KOTOKO
RAZAK ABALORA - WAFA
JOSEPH ADDO - ADUANA STARS
AMOS FRIMPONG - ASANTE KOTOKO
ERIC OWUSU - BECHEM UNITED
DANIEL DARKWA - ADUANA STARS
JACOB LARWEH - TEMA YOUTH
IBRAHIM MORO - BOLGA ALL STARS
NICHOLAS OPOKU - BEREKUM CHELSEA
AWAL MOHAMMED - ASANTE KOTOKO
DANIEL LOMOTEY - WAFA
SAMUEL SARFO - LIBERTY PROFFS.
THOMAS ABBEY - HEARTS OF OAK
GIDEON WAJA - WAFA
MAJEED ASHIMERU - WAFA
ISAAC TWUM - INTER ALLIES
WINFUL COBBINAH - HEARTS OF OAK
ELVIS OPOKU - ADUANA STARS
EMMANUEL GYAMFI - ASANTE KOTOKO
PATRICK RAZAK - HEARTS OF OAK
JOSEPH PAINSTIL - TEMA YOUTH
RICHMOND LAMPTEY - WAFA
ZAKARIA MUMMUNI - ADUANA STARS
SADDICK ADAMS - ASANTE KOTOKO
SHAFIU MOHAMMED - ASHANTIGOLD
JUSTICE BLAY - MEDEAMA SC.
MUSAH NUHU - WAFA
STEPHEN SARFO - BEREKUM CHELSEA