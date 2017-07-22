22 Juillet 2017

Africa Top Sports (Lome)

Afrique: CHAN 2018 - La liste du Ghana pour affronter le Burkina Faso

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Apres les matchs amicaux, le Ghana entre dans le vif du sujet pour aborder le match contre le Burkina Faso en aout prochain dans le cadre du second tour des éliminatoires du CHAN 2018.

Le sélectionneur a convoqué une liste de 28 joueurs pour le stage qui aura lieu au Centre de football du Ghana basé à Prampram à partir de ce lundi 24 juillet.

Les Black Stars voyagent le 11 aout à Ouagadougou et le match retour est prévu le 18 du même mois à Accra.

Voici la liste des joueurs

FELIX ANNAN - ASANTE KOTOKO

RAZAK ABALORA - WAFA

JOSEPH ADDO - ADUANA STARS

AMOS FRIMPONG - ASANTE KOTOKO

ERIC OWUSU - BECHEM UNITED

DANIEL DARKWA - ADUANA STARS

JACOB LARWEH - TEMA YOUTH

IBRAHIM MORO - BOLGA ALL STARS

NICHOLAS OPOKU - BEREKUM CHELSEA

AWAL MOHAMMED - ASANTE KOTOKO

DANIEL LOMOTEY - WAFA

SAMUEL SARFO - LIBERTY PROFFS.

THOMAS ABBEY - HEARTS OF OAK

GIDEON WAJA - WAFA

MAJEED ASHIMERU - WAFA

ISAAC TWUM - INTER ALLIES

WINFUL COBBINAH - HEARTS OF OAK

ELVIS OPOKU - ADUANA STARS

EMMANUEL GYAMFI - ASANTE KOTOKO

PATRICK RAZAK - HEARTS OF OAK

JOSEPH PAINSTIL - TEMA YOUTH

RICHMOND LAMPTEY - WAFA

ZAKARIA MUMMUNI - ADUANA STARS

SADDICK ADAMS - ASANTE KOTOKO

SHAFIU MOHAMMED - ASHANTIGOLD

JUSTICE BLAY - MEDEAMA SC.

MUSAH NUHU - WAFA

STEPHEN SARFO - BEREKUM CHELSEA

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