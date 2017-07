Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Kiltir de l'Île de la Réunion s'est produit à l'IFC

Venus dans la capitale congolaise pour participer à la onzième édition du festival panafricain de musique (Fespam) avant son report, les artistes de l'Île de la Réunion du groupe Kiltir ont donné une prestation le 19 juillet à l'Institut français du Congo (IFC).

La capitale de la République du Congo allait abriter du 19 au 21 juillet la onzième édition du Fespam sur le thème « Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora ». Cette belle fête musicale a été malheureusement reportée à une date ultérieure. Cependant, au regard de l'annonce tardive du report de cet évènement musical panafricain par le gouvernement congolais, trois délégations d'Afrique et de la diaspora avait déjà effectuée le déplacement de Brazzaville. Il s'agit, entre autres, des délégations du Nigéria, des États-Unis d'Amérique et de l'Île de la Réunion. Cette dernière s'est produite à l'IFC le 19 juillet dans la soirée à l'issue d'un autre concert donné cette fois-ci par l'artiste musicien congolais Parfait Young.

Ce groupe constitué de Fabrice Bacalin (Piker), Florent Bancaun (Rouler), Jean Pierre Romon (Sati), Gino Arhimann (Kayamb), Jeannick Arhimann, dit Nono (leader). Ces artistes musiciens ont joué de la musique traditionnelle héritée de leurs aïeux esclaves. Il s'agit de la musique « Le Maloya ».

Le répertoire était constitué des chansons ci-après : Vibration Maloya, Kalou Bande, La haine pas plus forte, Anon Kafrine. Chantées en créole, ces chansons ont beaucoup émerveillé le public de l'IFC. Notons que ce groupe s'était de nouveau produit le 20 juillet au restaurant Mami-Wata, lors d'un déjeuner que la ministre du Tourisme et des Loisirs, Arlette Soudan-Nonault, représentant le ministre de la Culture et des Arts, a offert à ces trois délégations. À la fin de leur prestation, les artistes ont bénéficié, de la part de la ministre, de quelques présents constitués des œuvres d'art réalisées par les artistes congolais.