Burkina Faso: Don de sang - La CNSS veut collecter 200 poches

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a organisé une opération de don de sang, en collaboration avec l'association SOS Sang, le jeudi 20 juillet 2017 à Ouagadougou.

Les agents de la sécurité sociale pensent qu'on peut aussi «se saigner» pour magnifier les vertus de la solidarité.

Le jeudi 20 juillet 2017, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l'association SOS Sang ont organisé une opération de don de sang, au profit du centre régionale de transfusion sanguine. Une collecte a ainsi été faite à la direction générale de la caisse et dans les locaux annexes. Plus de 200 poches de sang sont escomptées pour cette journée de don. Selon les organisateurs, la tenue de l'opération se justifie d'abord par la période concernée.

«L'hivernage constitue une étape difficile pour la banque de sang, parce que les meilleurs donneurs que sont les élèves sont en vacances», a expliqué le président de l'association SOS Sang, Jean Bosco Zoundi. En effet, avec la recrudescence du paludisme, associée à d'autres maladies en saison pluvieuse, la ville de Ouagadougou a un besoin journalier de 200 poches de sang alors que les donneurs bénévoles réguliers ne dépassent pas la cinquantaine par jour. Ce sont surtout les enfants de 0 à 5 ans, vulnérables face au paludisme, et les femmes enceintes qui sont les gros demandeurs. Il faut donc multiplier les collectes mobiles de sang. C'est pourquoi, l'organisation s'est fixée pour objectif de «courir» après les donneurs de sang afin de pallier le manque à gagner. SOS Sang est donc mobilisée pour approcher les services de l'administration publique, les casernes, les paroisses, «partout où il y a regroupement d'hommes» et où le liquide précieux peut être récolté.

«C'est toujours une fierté... de donner son sang»

Elle procède par correspondance, négocie, pour persuader les usagers du bien-fondé du don de sang, car, «les gens n'accordent de l'importance au don de sang que s'ils sont dans le besoin», a confié M. Zoundi. La CNSS, elle en a conscience et est coutumière de ce type d'opération. Elle s'associe avec l'association pratiquement chaque année pour mobiliser ses agents à donner un peu de leur sang, selon le directeur des ressources humaines, Norbert Zèda. «C'est toujours une fierté et un plaisir de donner son sang pour sauver une vie», a-t-il confié, après avoir accompli son geste salvateur. Pour le directeur général de la CNSS, Lassané Savadogo, ce doit être un réflexe pour tout citoyen. M. Savadogo qui n'était pas à son premier don a relevé que le besoin est réel.

«Il est tout à fait normal que les agents de la caisse nationale de sécurité sociale contribuent aux efforts du centre national de transfusion sanguine pour mettre le sang à la disposition des personnes qui sont dans le besoin», a-t-il souligné. Au-delà du don, le premier responsable de la caisse de sécurité sociale a lancé un message de civisme, de citoyenneté et de solidarité à l'ensemble des populations burkinabè. «Notre slogan vante les vertus de la solidarité, et cette solidarité se traduit également et surtout par la volonté de donner son sang pour contribuer à sauver des vies humaines», a-t-il ajouté. Il a invité par conséquent l'ensemble des agents de la sécurité sociale à contribuer à cet élan de solidarité.