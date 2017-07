Cote d'Ivoire: Séminaire d'évaluation du Psd 2016-2020 du trésor public - Assahouré Jacques pour une réduction drastique du recours à l'endettement

Par ailleurs, le directeur général du Trésor a relevé quelques acquis majeurs de la mise en œuvre du PSD. Notamment, la mise en place de la Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor (CRAT). Au cours de ces journées de réflexions, il s'agira pour les comptables principaux de l'Etat de jauger la détermination des acteurs à conduire, gérer et surveiller les activités. Mieux, de produire un diagnostic sans complaisance de l'exécution du PSD, en mettant en exergue les acquis et en relevant les imperfections constatées afin d'y remédier dans les meilleurs délais.

L'approche de la gestion active de la trésorerie devrait permettre à l'Etat de réduire son recours à l'endettement. Selon Assahoré Konan Jacques, ce Plan permettra de bâtir « un trésor public plus performant au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Il a rappelé que le PSD constitue pour le trésor une boussole, depuis la précédente gestion (2016) jusqu'à l'exercice 2020. « Il appartient donc à chacun d'entre nous de se l'approprier et de veiller à sa bonne mise en œuvre afin de faire gagner le pari de la performance », a-t-il insisté à l'endroit des participants.

Il s'agit entre autres, de l'optimisation de la mobilisation des ressources sur le marché financier et de l'opérationnalisation du compte unique du trésor, dont la mise en œuvre permettra d'optimiser la gestion de la Trésorerie à travers une meilleure évaluation des besoins de l'Etat et d'élimination de la trésorerie oisive.

