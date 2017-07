Afrique du Sud: Un livre sur la fin de vie de Nelson Mandela fait des remous

Pour elle, ce travail est « un affront à la confiance et à la dignité de son mari ». « Cela bafoue le secret médical », écrit Graça Machel, qui dit vouloir porter plainte contre l'auteur et la maison d'édition.

Dans son livre, Vejay Ramlakan partage des informations très intimes sur la fin de vie du Père de la Nation sud-africaine. Il indique notamment que c'est Winnie Mandela qui tenait la main de Madiba dans ses derniers instants, et non pas son épouse Graça Machel.

Le livre a été écrit par Vejay Ramlakan, un chirurgien militaire, cadre de l'armée, qui chapeautait l'équipe médicale en charge de la santé de l'ancien président. L'ouvrage « Les dernières années de Mandela » est paru lundi dernier et il regorge d'informations croustillantes qui ont fait réagir la veuve du chef de l'Etat et même l'armée sud-africaine.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.