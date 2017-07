Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Je ne vais pas accepter les excuses de Soodhun !»

Il a conclu en brossant un tableau de la campagne des bleus à la circonscription no 18, avec la candidature de son poulain, Dhanesh Maraye, et du programme du PMSD pour la ville des fleurs.

Poursuivant, le leader de l'opposition martèle que Pravind Jugnauth est en train de démontrer qu'il est le Premier ministre le plus faible de notre histoire. «Li per Soodhun. Ce dernier aurait menacé de démissionner du gouvernement. Soodhun mérite la révocation immédiate»

Trois grands perdants dans l'affaire Soodhun. C'est ainsi que Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), et aussi leader de l'opposition, résume la polémique qui n'a cessé de gagner en amplitude depuis la fameuse déclaration du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun mardi 18 juillet, lors d'un rassemblement public à Flacq. «Le premier perdant c'est Showkutally Soodhun lui-même ; le deuxième, c'est le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le troisième, c'est le commissaire de police, Mario Nobin.» Xavier-Luc Duval dit qu'il n'a aucune intention de passer l'éponge. «Soodhun inn dir mwa les sa zafer-la tonbé. Li finn rod eskiz li mais je ne vais pas accepter ses excuses. Il a troublé l'ordre public.»

