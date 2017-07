Sénégal: Sédhiou/La coalition « Joyyanti » mobilise et dénonce - Abdoul Mbaye fustige le systeme de gouvernance politique

Le leader de la coalition «Joyyanti» Abdoul Mbaye était l'hôte de la capitale du Pakao hier, vendredi 21 juillet. Accueilli d'abord par une foule de militants, il a animé une caravane à travers les rues de Sédhiou avant de tenir un meeting à Julescounda. Abdoul Mbaye a dénoncé le système de gouvernance politique au Sénégal qui le relègue au rang des 20 pays les plus pauvres du monde alors que son économie était, dit-il, comparable à celle de la Corée du sud en 1960.

Une caravane à travers les grandes artères de la ville suivie d'un meeting à la grande famille Biaye de Julescounda, c'est que qu'a effectué le leader de la coalition Joyyanti qui a dressé un tableau sombre des systèmes de gouvernance au Sénégal. Et comme baromètre pour mesurer le niveau de retard, Abdoul Mbaye a mis le Sénégal en parallèle à la Corée du Sud. Deux pays dont les économies et seuil de développement étaient, dit-il, comparables en 1960. «Aujourd'hui, la Corée du Sud fabrique le Samsung que vous utilisez, les voitures Hyundai que vous conduisez, des tankers, des centrales nucléaires. La Corée du Sud fait partie des vingt pays les plus développés au monde. Eh bien, le Sénégal fait partie des 20 ou 25 pays les plus pauvres du monde». Et de renchérir sur les raisons d'un tel état de fait ; « c'est le mauvais choix de nos dirigeants. Des dirigeants qui ne pensent qu'à eux seulement, leurs familles, leurs frères et leurs belles-familles. C'est ce système de gouvernance qui a mis à genoux le Sénégal et que nous combattons aujourd'hui».

L'ancien Pm et tête de liste nationale de la coalition Joyyanti s'est aussi étalé sur les missions d'un parlement contrairement à la pratique actuelle à l'hémicycle « il faut envoyer à l'Assemblée des représentants qui seront là pour surveiller l'action de l'exécutif, pour légiférer, corriger, mettre en place des commissions d'enquête si lorsque cela est nécessaire ». Et Abdoul M'baye de poursuivre avec des pierres dans le jardin de la mouvance présidentielle. « Il s'agit aussi de proposer des lois lorsqu'elles s'avèrent importantes pour les populations et non comme on le voit avec les députés de l'Apr qui ne font qu'applaudir et dormir à l'assemblée ». Abdoul Mbaye à invité enfin les populations de Sédhiou à voter sa liste pour construire une Assemblée nationale normée sur les attentes des citoyens.