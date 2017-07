Cote d'Ivoire: La gendarmerie attaquée à Azaguié - Le mode opératoire du commando

Après ces différents témoignages qui portent à croire qu'il s'agit de braqueurs (professionnels et aguerris) soucieux de ne pas faire de morts et de ne pas laisser des traces, l'IA a quitté Azaguié, alors que la tristesse se lit sur le visage des habitants.

Les habitants du quartier Bambou sont sous le choc, nous nous sommes rendu Au trésor public de la ville Mathieu qui avait été pris en otage par le commando, relate ce qu'il a vécu : « Je suis un agent de la mairie d'Azaguié, et je loge chez mon frère qui habite dans l'enceinte du trésor. Des hommes armés jusqu'aux dents ont frappé à notre porte, en proférant des menaces. J'avais peur mais j'ai ouvert la porte. Il était environ 1 heure du matin. L'arme pointée sous ma tempe, ils m'ont intimé l'ordre de les conduire au domicile de la Directrice du trésor si je veux avoir la vie sauve. Ce que j'ai fait; c'est alors qu'elle moi même et moi, avons été pris en otage, obligeant la Directrice du trésor à leur communiquer le code du coffre-fort. Ils ont déverrouillé celui-ci et emporté des millions ».

