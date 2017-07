Afrique: Éliminatoire CHAN 2018 - Le Syli humilie la Guinée-Bissau 7-0

Les poulains de Kanfory Lappé Bangoura ont ouvert le score à la 38ème minute par Sékou Amadou Camara du Horoya AC. Le 2ème but a été inscrit par Mohamed N'Diaye juste avant la mi-temps. Une dizaine de minutes après la reprise, Ibrahima Sory Sankon aggrave le score. Le 4ème but (67ème) est l'œuvre de Sékou Amadou qui s'offre un triplé quelques minutes plus tard. Les 5ème, 6ème et 7ème buts ont été marqués respectivement par Mamady Diawara, et Sékou amadou Camara pour sa quatrième réalisation.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.