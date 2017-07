Afrique de l'Ouest: Des centaines de réfugiés ghanéens fuient au Togo

"Nous voulons la paix, nous voulons la paix... Sans la paix, on ne peut rien faire. Historiquement, la région de Gonja a été la plus stable zone dans le nord. Toutefois, nous continuons à entendre parler de conflits dans la région."

Les conflits liés à la terre et aux querelles communautaires sont omniprésents dans le nord du Ghana et forcent beaucoup de personnes à quitter leurs maisons. Le vice président ghanéen Mahamadu Bawumia a récemment effectué une tournée dans le nord du pays:

"Nous n'avons pas de nourriture, pas d'eau. Ils ont détruit nos forages et construit une clinique. Vous voyez, je ne me sens pas bien, l'accès aux médicaments est difficile et il n'y a pas de véhicule pour me transporter."

Plus de 16 communautés ont traversé le corridor nord-est ghanéen pour rejoindre les leurs qui sont actuellement au Togo. Les services du Haut Commissariat pour les Réfugiés ont déjà hébergé à peu près cinquante familles. Mais ils seraient plus d'un millier à avoir fui leur pays.

