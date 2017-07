Cote d'Ivoire: Basket - Les Maliennes à Abidjan avec ambition et l'Afrobasket en tête

Djeneba Ndiaye, meilleure marqueuse de cette première rencontre avec 22 points, fait ainsi partie des présélectionnées pour l'Afrobasket 2017. « Si on réussit un bon tournoi ici, ça voudra dire qu'on pourra réussir aussi quelque chose de bien au Mali, glisse Kadidia Maïga. J'espère qu'après ce bon début, on va confirmer jusqu'à l'Afrobasket ».

Le basket malien compte également sur ces Jeux de la Francophonie 2017 pour engranger de la confiance avant le Championnat d'Afrique des nations (Afrobasket féminin 2017) organisé à Bamako du 18 au 27 août. « La Francophonie peut servir de tremplin à certaines joueuses, assure Mohamed Salia Maïga. En français, on dit que le vin est bon lorsqu'il est vieux. En basket, les jeunes sont bons lorsqu'ils jouent. Et, ici, ils jouent ».

