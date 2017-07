Cameroun: Le film camerounais «Life Point» primé au festival Ecrans noirs

Le jeune réalisateur en est tout ému : « Vraiment, ça nous va tout droit au cœur... Les mots vraiment... On n'a pas vraiment les mots pour s'exprimer, mais ça nous donne une très grande satisfaction d'abord et une très grande joie », confie-t-il à RFI.

Ovations et applaudissements nourris pour Achille Brice dans l'auditorium plein à craquer du Palais des congrès de Yaoundé. Son film Life Point, qui raconte l'histoire d'une rencontre amoureuse improbable entre un vieil universitaire retraité de 74 ans et une jeune monitrice de danse de 22 ans, vient d'être primé par le jury dans la catégorie meilleur long-métrage camerounais.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.