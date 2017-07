Tunisie: Karim Laribi en Série A

En déplacement sur la pelouse de Mönchengladbach, neuvième de Bungesliga la saison passée, les Niçois ont terminé leur préparation estivale par une victoire étriquée (2-1). Avec Yoan Cardinale dans la cage et Mario Balotelli en compagnie du jeune Bassem Srarfi, Nice a trouvé les ressources pour renverser Gladbach. À quelques jours de recevoir l'Ajax en match aller du 3e tour préliminaire de la C1, le Gym signe sa troisième victoire en quatre matches de préparation, et peut aborder sereinement ce premier rendez-vous crucial.

Nice et Srarfi dans les temps et dans les tons !

