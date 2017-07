Tunisie: Hammamet en a gros sur le cœur !

Les dirigeants du FC Hammamet ont également présenté les rapports des arbitres et du commissaire du match qui démontrent clairement qu'il y a eu relâchement de la part des joueurs d'EGS Gafsa pour ne pas empêcher la victoire de l'AS Kasserine, en plus d'une grosse pression pour parvenir à ce résultat. Le FC Hammamet, et face au refus de la FTF de lui donner raison, a indiqué que deux recours seront déposés devant la commission d'éthique de la Fifa et le Tribunal arbitral du sport. Ce dossier attend juste la réception des documents officiels déposés à la Fédération tunisienne de football dans le cadre de cette affaire pour pouvoir s'adresser aux instances internationales.

Le comité directeur du FC Hammamet a tenu une conférence de presse pour évoquer le recours qu'il compte présenter après la décision de la Fédération tunisienne de football de confirmer le résultat acquis sur le terrain à l'issue de la rencontre de Ligue 2 qui a opposé l'AS Kasserine à EGS Gafsa. La formation de Hammamet soupçonne un résultat arrangé dans cette rencontre, ce qui a conduit à sa relégation en Ligue 3. Le comité directeur du FC Hammamet a notamment présenté à la presse deux séquences vidéo-chocs. La première montre le second but de l'AS Kasserine avec un relâchement total des joueurs d'EGS Gafsa qui sont restés sans aucune réaction pour sauver leur cage.

