Tunisie: Les réserves de Chawki Tabib

Chawki Tabib avait appelé à «un engagement de tous pour la mise en place d'une instance indépendante de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui bénéficierait de prérogatives efficaces et assurerait un vrai équilibre entre les pouvoirs».

Selon lui, l'Instance constitutionnelle de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption fera office de police économique avec un centre de recherches et d'études.

L'article 20 de la loi, a-t-il poursuivi, prévoit une police judiciaire sous supervision et contrôle judiciaire préalable. Concrètement, a-t-il dit, cela signifie que le conseil de l'Instance élu par le Parlement et composé de magistrats, d'avocats et d'experts comptables n'aura aucun pouvoir pour mener les enquêtes.

Tabib a cité, à cet égard, l'article 19 du projet de loi organique présenté par le gouvernement qui a été recalé par les députés. L'article en question accorde au président et au conseil de l'iInstance les prérogatives suivantes: saisie, perquisition et constat. Les observations doivent être envoyées par la suite au parquet dans un délai de 24 heures.

