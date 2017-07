Sénégal: Retard sur la délivrance des cartes d'électeur - Hélène Tine promet un forcing avec les thiessois pour voter

Hélène Tine propose aux Thiessois une Assemblée du peuple et afin de montrer au pouvoir que l'acharnement ne passera plus. « Si les Sénégalais votent pour la liste de la coalition au pouvoir, nous allons encore vers une assemblée de statut. Le peuple doit mettre fin à ce jeu. Nous demandons au peuple de donner à l'Assemblée la plénitude de son pouvoir », indique-t-elle.

«J'interpelle le président Macky Sall qui, en 2007, a fait du forcing à Fatick pour voter parce qu'il n'avait pas sa carte d'électeur. Qu'il sache qu'il n'a pas le monopole du forcing ! », rappelle la responsable politique de Thiès. Et de poursuivre : si on ne nous donne pas nos cartes qui nous ont coûté 52 milliards FCfa, nous allons faire du forcing dans les bureaux de vote le 30 juillet comme à Fatick en 2007 ». « Partout où le pouvoir pense pouvoir gagner, les cartes sont disponibles et, distribués à des taux très élevés », indiquera-t-elle.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.