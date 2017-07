Cote d'Ivoire: Ouverture des Jeux de la francophonie - Une cérémonie digne des grandes affiches sportives

(ABIDJAN) - La Cote d'Ivoire a réussi sa cérémonie d'ouverture. Simple et bien minutée (deux heures), le coup d'envoi qui a eu lieu dans un stade Houphouët-Boigny rénové, donne une dimension jamais vue à cette entame des Jeux de la Francophonie. Les autorités ivoiriennes ont fait le pari de la réussir dans un contexte sécuritaire un peu chahuté ces derniers jours. Mercredi soir, des assaillants ont attaqué l'école de police et deux commissariats de police à Abidjan. Certains médias ont fait état d'une victime et d'armes emportées par les assaillants.

Les jeux sont placés sous haute sécurité, dans le quartier des affaires et de l'administration, le Plateau, policiers et gendarmes sont sur le qui-vive. Cette ambiance n'a pas empêché les spectateurs de venir communier avec les athlètes représentant les cinquante-trois pays présents. La plus belle ovation a été réservée naturellement aux athlètes ivoiriens.

Les musiciens invités pour la cérémonie ont fait vibrer le public, Coumba Gawlo Seck a produit une belle prestation et fait lever la foule. Idem pour Magic System qui a fait danser les chefs d'Etat et les autorités ivoiriennes. La première dame ivoirienne s'est particulièrement fait remarquer.

Les Ivoiriens ont pris très au sérieux l'événement. Ils avaient nommé un ministre chargé des Jeux. Ils ont édifié un village des athlètes de quatre mille lits sur le site de l'institut des sports et qui devrait ensuite servir de logement pour les étudiants. La plupart des installations sportives de la ville ont été rénovés. Des moyens de transport tout neufs (bus de marque Tata) vont servir de navettes entre le village des Jeux et les sites sportifs. Il faudrait espérer que le niveau des compétitions qui n'a jamais été très relevé dans le passé soit à la hauteur de la belle cérémonie d'ouverture. Six chefs d'Etat étaient présents à cette cérémonie en plus du Président ivoirien, Alassane Ouattara. Il s'agit de ceux du Burkina Faso (Roch Marc Christian Kabore), du Ghana (Nana Akufo-Addo), de Madagascar (Hery Rajaonarimampianina), du Mali (Ibrahim Boubacar Keïta), du Niger (Mahamadou Issoufou) et du Togo (Faure Gnassingbé).

La secrétaire générale de la Francophonie, Michelle Jean, a, de son côté, assisté, à ses premiers jeux depuis qu'elle a remplacé le Président Abdou Diouf. Le Sénégal était représente par le ministre des Sports, Matar Bâ, arrivé jeudi en fin d'après-midi à Abidjan.