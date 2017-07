Tunisie: Affiner le goût du public

Une session hautement symbolique, selon le directeur du festival, d'autant plus qu'elle est le fruit d'un travail de fond qui l'a tirée de l'immobilisme qui l'a caractérisée jusque-là. Souheil Cherni est à la tête du festival depuis la session de l'année dernière et il estime que le festival commence déjà à reconquérir son public qu'il a perdu au profit d'autres festivals dans les zones environnantes.

Force est de croire que, depuis quelques années, le festival de Mégrine a perdu de son attrait à cause du laxisme flagrant de certaines de ses directions. Ezzahra, Boukornine en ont même profité ! Cette année, le festival de Mégrine tente réellement de redorer son blason et de mettre de l'ordre dans la maison, faisant des choix précis dont le plus important à notre sens est de ne pas tomber dans le populisme et l'animation béate même si les moyens sont limités. Un choix qui se respecte et qui mérite d'être encouragé, puisque nous restons convaincus que c'est au festival affirmer le goût du public et non au public d'imposer ses goûts au festival.

Situation paradoxale ! «Le festival n'a pas obtenu le soutien du gouvernorat de Ben Arous, sous prétexte qu'il n'a pas laissé de dettes traîner derrière lui pendant la session précédente, dit Souheil Cherni, alors que d'autres festivals qui ont échoué ont eu du soutien, la délégation culturelle de Ben Arous nous a également imposé des spectacles subventionnés sans nous donner la liberté de choisir ceux qui s'inscrivent dans nos orientations... Certains sponsors nous ont également abandonnés en cours de route, alors que nous avons entrepris des contacts pour programmer des spectacles de qualité...».

Mais le festival semble bien tenir le gouvernail afin de réaliser «son projet culturel», selon les termes de son directeur et de programmer une session aux couleurs maghrébines et arabes avec des bases tunisiennes en misant sur des noms, comme Abdallah Manaï (Algérie), Mohamed Khaïri ( Syrie ), avec une ouverture avec Nebiha Karaouli et Nawel Ghachem respectivement. Une programmation qui allie aussi bien les spectacles du «tarab» que les spectacles pour la jeunesse ( Akram Mag, Haïdar Hamdi, Cheb Béchir et la troupe « Makamet»). Il s'agit d'attirer un public de plus en plus nombreux, sans tomber dans l'aspect commercial qui caractérise d'autres festivals, conclut Souheil Cherni.