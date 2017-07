Tunisie: Repenser le projet défensif

Pourquoi ? Parce que c'est souvent un leurre. Un sacré leurre.

La plupart des troupes de la D1 tunisienne ne sont pas des références en matière d'attaque prolifique. Et si le CA tient le choc derrière, c'est en raison de la faible animation offensive adverse.

Même en phase préliminaire de la C3, il n'y a vraiment pas de quoi tirer des conclusions. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous en avons eu de prémices face au Fath de Rabat à Radès même.

Un rapide flash-back nous révèle ainsi que contre les cadors de la Ligue 1, le CA résiste difficilement aux multiples assauts, en déplacement et surtout à domicile.

A Radès, la saison passée, le CA a encaissé face au CSS, EST et ESS. Il ne faut pas pour autant accabler cette défense.

Mais le CA doit soigner sa communication sur le terrain, en défense. L'arrière-garde est le secteur le plus important d'un Onze qui se respecte. Sa bonne tenue permet souvent de gérer les moments clés du match et améliorer les performances. Et les images se suffisent d'ailleurs à elles-mêmes si l'on aborde à nouveau certaines phases de jeu de la saison passée: perte de balle dans sa propre surface (face à l'Etoile).

Absence de couverture (rideau défensif) lors de la percée du Clubiste Sfaxien Sokari. Tergiversations sur le côté face à l'EST. Le CA l'a payé cher. Et, par la même, il avait vu ses beaux progrès de la fin de saison voler en éclats !

Il faut coûte que coûte corriger ses carences au marquage, au niveau de l'anticipation et de la couverture.

Il ne s'agit donc pas de chercher les raisons de cette souffrance ailleurs. C'est en défense que le bât blesse, même si c'est tantôt au milieu que tout se joue (rôle des sentinelles).

En clair, pour résumer l'apport défensif clubiste, c'est bien derrière que le club est trop exposé. D'autres en rajouteront une couche en affirmant que ce qui dérange, c'est qu'il n'y a pas de cohérence!

Mais bon, on n'ira pas jusqu'à dire que ça part en vrille dans tous les sens !

Réparer les outils défectueux !

Toujours est-il que les quatre revers du play-off face au tandem EST-ESS sont venus rappeler un peu plus au CA l'écart qui le sépare du champion et vice-champion de Tunisie. Sur ce, le projet défensif sera long à mettre en place. Et plutôt que de faire rêver les supporters avec un éventuel renfort offensif haut de gamme (après le recrutement d'Ondoma), il y a urgence de renforcer de nouveau l'arrière-garde si le CA veut « exister » dans la perspective des ¼ de finale de la C3.

A cet effet, force est constater qu'un « stopper » supplémentaire ne serait pas de trop. Idem dans les cages, même si parier sur l'avenir et faire confiance à Seïf Charfi semble audacieux. En clair, à terme, mais pas cet été, il faudra aussi se pencher sur le poste de gardien de but. Farouk Ben Mustapha n'est plus là pour sauver les meubles, et Atef Dkhili, sans être vraiment fautif, peine à se montrer décisif, comme sur l'ouverture du score du Fath de Rabat en Coupe de la CAF. Quant au jeune Yeferni, on attendra qu'il franchisse un palier.

Bref, un vaste chantier attend le CA en défense. Ce secteur prioritaire doit être l'atelier principal du club en cette inter-saison. La défense doit être stabilisée. Plus question d'opter pour des solutions temporaires et transitoires. Il faut conférer profondeur et stabilité aux fondations de l'implantation du jeu.

Un processus en bonne voie si l'on prend en compte le recrutement de la Black Star, Lawrence Lartey, première pierre défensive d'un édifice, en attendant son assemblage avec les autres éléments du chantier !