analyse

Me Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal a encore pris la mesure de sa popularité et simplement de sa capacité de mobilisation hier, vendredi 21 juillet 2017. Animant une caravane de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal dans le cadre de la campagne pour le scrutin législatif du 30 juillet, le Pape du Sopi a drainé les foules sur son passage, tout au long de l'itinéraire qui est allé de la permanence du Pds (Vdn) à Ouakam et Yoff, en passant par la Médina et le centre ville de Dakar.

C'est à une véritable démonstration de force que la tête de liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Senegaal, Me Abdoulaye Wade, s'est livré hier, vendredi, par le biais d'une marche bleue à travers certains quartiers de Dakar. Partie de la permanence Mamadou Lamine Badji du Pds (sise sur la Vdn), la caravane de l'ancien chef de l'Etat a traversé pal mal de quartiers de la capitale sénégalaise, en drainant sur son passage une foule de militants et de sympathisants, voire tout simplement de «gorgorlus» encore sous le charme du Pape du Sopi. Avenue Blaise Diagne, rond-point Sandaga, avenue Malick Sy et Petersen : autant d'artères de Dakar que la tête de liste nationale de Wattu Senegaal a sillonnées, avant de poursuivre sa route en direction de Ouakam, Ngor et Yoff.

Visiblement, Me Abdoulaye Wade a semblé réussir son coup dans cette opération de séduction en direction de citoyens dont le vote sera déterminant au scrutin du 30 juillet. Pour leur part, les Dakarois ont bien accueilli le Pape du Sopi en sortant nombreux à son passage ou en suivant tout simplement son cortège, Sous le rythme endiablé du célèbre titre « Goorgui dolignou » du duo Pape et Cheikh. Par centaines, les populations dakaroises sont en effet sorties à chaque coin de rue pour accompagner la caravane dirigée par l'ancien président Me Abdoulaye Wade. Au passage de la caravane de Wattu Senegaal devant l'hôtel de ville de sa commune, le maire socialiste de la Médina Bamba Fall s'est joint à la marche bleue de Me Wade. C'est d'ailleurs le véhicule de l'ancien chef de l'Etat que le jeune maire socialiste chevauchera tout en reconnaissant que la jeunesse sénégalaise a fait une grosse erreur en échangeant Me Wade avec l'actuel président Macky Sall.

Seul hic de la marche bleue du Pape du Sopi : sa caravane a été bloquée au centre ville par la police. Notamment à hauteur du rond point Sandaga, empêchant ainsi le cortège d'emprunter l'avenue de la République qui longe le ministère de l'Intérieur. L'affrontement a été évité de justesse entre les forces de l'ordre et les militants et sympathisants de la Coalition gagnante Wattù Senegaal conduite par Me Abdoulaye Wade. Fort heureusement, la situation s'est décantée mais le cortège n'a pu progresser qu'au niveau du rond point Sandaga avant d'emprunter l'avenue du Président Lamine Guèye, sous l'œil vigilant de la police. Après la marche bleue sur la route de l'aéroport, le jour de son retour au bercail pour les élections législatives, Me Wade a semblé hier, vendredi, avoir redonné un nouvel élan à sa campagne et à celle de Coalition gagnante Wattu Senegaal engagée à prendre sa revanche sur le pouvoir en place.