Tunisie: D'une pierre deux coups

Ce dernier, rappelons-le, a signé en janvier dernier un contrat de trois ans et demi en faveur de l'EST et on attend toujours de le voir jouer.

La joute arabe devra être également le tournoi de la dernière chance pour Elyès Jelassi et Edem Rejaïbi, et probablement l'occasion de voir enfin à l'œuvre le défenseur central, Farid Matri.

Faouzi Benzarti profitera de la Coupe arabe pour donner un temps de jeu aux nouveaux. Ainsi, Franck Kom fera sa première apparition officielle sous les couleurs «sang et or» lors de ce tournoi arabe. Haythem Jouini et Maher Sghaïer devront également intégrer progressivement le dispositif du jeu de l'équipe.

