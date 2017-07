Tunisie: Les premiers matches délocalisés ?

On s'attend à ce qu'un attaquant sénégalais renforce les rangs de l'ESM. Il a participé au stage d'Hammam-Bourguiba avec le groupe, et paraît avoir convaincu l'entraîneur Ghazi Gheraïri.

Le bureau de Boujelel Boujelel prône la continuité. C'est ainsi qu'il a renouvelé leur contrat à un grand nombre de joueurs qui ont donné entière satisfaction la saison précédente terminée à une flatteuse cinquième place. Les dernières prolongations de contrat concernent les milieux de terrain Bassirou Bamba et Foued Kheraïfi et le latéral droit Atef Mezni. C'est un effectif de l'exercice précédent à 80% conservé que présentera l'ESM à partir du 15 août prochain.

Vif avant, rapide et imprévisible, Ben Abdessalam a souvent été aligné par son ancien coach Chokri Khatoui en seconde période pour apporter sa fraîcheur et sa capacité à déstabiliser la défense adverse. Une sorte de joker de luxe qui a été également pisté un certain temps par le Club Africain.

