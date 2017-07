Tunisie: Remise des diplômes et des prix d'excellence

L'ambassadeur de France en Tunisie, M. Olivier Poivre d'Arvor, n'a pas tari d'éloges sur la Tunisie lors de son discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes et des prix d'excellence, organisée jeudi dernier, au campus de l'Université Paris-Dauphine, Tunis, à El Omrane. Certains des nouveaux diplômés portaient la chéchia tunisienne en guise d'attachement à l'identité du pays.

S'adressant aux étudiants et invités présents, l'ambassadeur de France a ajouté que la Tunisie est «la plus belle des démocraties de la région, une grande démocratie, un grand pays».Il rappelle la mission capitale de cette université, celle de former une élite. «C'est évident que parmi ces diplômés, il y a au moins cinq ou six, voire dix ministres, ça c'est garanti», tient-il à confirmer.

Olivier Poivre d'Arvor rappelle que la langue française est toujours perçue comme un facteur d'employabilité, sachant que 220 millions de personnes parlent le français aujourd'hui alors que 600 millions parleront cette langue en 2050. L'ambassadeur de France a, par ailleurs, annoncé l'organisation, en octobre 2017, de rencontres en Tunisie avec la participation d'environ 300 entreprises africaines et 300 françaises et autant d'entreprises tunisiennes.

Ces rencontres seront présidées par le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed et le premier ministre français Edouard Philippe.

Amina Bouzguenda Zeghal, directrice générale de l'Université Paris-Dauphine Tunis, et Isabelle Huault, nouvelle présidente de l'Université Paris-Dauphine, ont tenu à féliciter les 96 diplômés (53 filles et 43 garçons) en gestion, mathématiques appliquées et finance, mettant en relief la grande réputation de l'Université Paris-Dauphine de Tunis qui a pour vocation d'être un pôle régional d'excellence pour l'Afrique.

La nouvelle présidente de l'Université Paris-Dauphine a déclaré que le chemin est encore très long et difficile et que depuis huit ans des progrès très significatifs ont été accomplis. «C'est un très beau modèle de coopération internationale que nous cultivons ici. Nous souhaitons le promouvoir», affirme-t-elle.

M. Laurent Choain, responsable des ressources humaines du groupe Mazars, a, quant à lui, rappelé qu'un diplôme est une énorme fierté, que l'honneur, ce n'était pas le diplôme mais l'éducation, ce qui est fondamental dans la vie, c'est de rester un éternel étudiant, quelle que soit la position sociale.