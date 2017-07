Tunisie: Fin des travaux vers la mi-septembre

Les ouvrages envisagés pour relier Sebkhat Séjoumi et Oued Méliane nécessitent, en plus du canal, des travaux de démontage des caténaires, des câbles (Steg, Sonede, communication, etc.). L'enfouissement des équipements prendra du temps.

Pour les services du ministère de l'Equipement, les travaux pourraient durer jusqu'au 1er septembre prochain. Du côté de la Transtu, la reprise des voyages sur le métro 6 ne serait possible que vers le 20 septembre. Soit après la rentrée scolaire et universitaire. Il est vrai que la société a commencé à assurer une ligne de rabattement (ligne 81 B) pour desservir les autres zones d'El Mourouj.

