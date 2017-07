Tunisie: Les importations toujours en hausse

Cette augmentation a été accompagnée par une hausse des prix à l'international et la dépréciation du dinar tunisien. Ainsi, on a enregistré une progression des importations du sucre (318 MDT contre 99 MDT), des huiles alimentaires (+102%), la viande rouge (8,8 MDT contre 1,4 MDT), le blé tendre (+20%), le maïs (+27%)... La même source indique une augmentation des produits alimentaires non nécessaires, tels que les bananas de 7%, les conserves alimentaires de 16% et les conserves de poissons de 20%.

D'autres produits alimentaires ont enregistré une baisse de leurs importations, à l'instar des pommes de terre (-32%), en raison de l'amélioration de la production nationale par rapport à l'année précédente.

D'un autre côté, la valeur des exportations a atteint 1582,4 MDT, en hausse de 12% par rapport aux six premiers mois 2016. Cette performance est due à l'augmentation des revenus des dattes de 13% (347 MDT), des produits de la mer (+62%), des pâtes alimentaires (+8%) et des légumes fraîches (25%).

En ce concerne les fruits de saison, le chiffre d'affaires à l'export a atteint 32 MDT, soit une progression de 20% par rapport à la saison précédente. Les principaux produits exportés sont la pastèque (5,3 mille tonnes) principalement en France et en Italie, la pêche (3.400 tonnes) en Libye, les Emirats arabes unis et la Russie, l'abricot (1700 tonnes) en Libye, dans les pays du Golfe, en France et en Italie.

La même source indique une baisse des exportations pour l'huile d'olive (-3% en valeur et -24% en volume), des agrumes (-9%), des conserves de poissons (-19%).