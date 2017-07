Guinée: Conakry - Clôture de l'atelier participatif d'analyse et d'élaboration de stratégie de prévention de conflits

Les travaux de l'atelier participatif d'analyse des conflits pour l'élaboration d'une stratégie de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté ont pris fin dans l'après-midi de ce vendredi 21 Juillet 2017 à Conakry.

Les participants venus des principaux ministères impliqués, des institutions républicaines, du patronat, des syndicats avec une forte représentation des principaux acteurs des régions naturelles, des préfectures, des leaders religieux et de la société civile, ont pu approfondir la réflexion autour des réponses potentielles à la gestion des conflits notamment les Conflits fonciers, les Conflits politiques, les Conflits économiques, les Conflits entre éleveurs et agriculteurs, les Conflits miniers ainsi que les Conflits fonciers et domaniaux. Le Groupe de Conakry s'est penché par exemple sur 3 types de Conflits : les conflits liés à l'eau et électricité, les conflits électoraux et conflits liés à la gestion des ordures.

L'actualisation du code foncier, la vulgarisation de son application effective, la mise en place d'un mécanisme efficace et inclusif de gouvernance foncière en intégrant les dimensions traditionnelles et modernes, la Révision de la législation en matière de création des partis politiques qui prend en compte la diversité culturelle du pays, la Réduction de l'technicisation des partis politiques par l'autorisation des candidatures indépendantes aux élections communales, législatives et présidentielles et l'Implication de la diaspora dans les mécanismes de consolidation de la Paix et l'Organisation de semaines culturelles et de dialogues régionaux sont entre autres les recommandations faites par les participants.

Dans son discours, Louis Marie Bouaka Représentant du haut-commissariat des nations unies aux Droits de l'Homme, assurant l'intérim de Mme Séraphine Wakana, Coordonnatrice du Système des Nations Unies en Guinée a dit que le Système des Nations Unies se mobilisera pour la mise en place des mécanismes de programmation pour des actions concrètes sur le terrain avec l'appui de tous les partenaires techniques et financiers.

Pour lui, les acquis engrangés au cours de ces trois jours de travaux doivent être capitalisés dans la perspective des prochains projets de consolidation de la Paix en Guinée.

De son côté, Kiridi Bangoura Ministre Secrétaire Général de la Présidence a remercié le Système des Nations Unies pour engagement à accompagner la Guinée dans le processus de réconciliation avant de solliciter la Construction d'infrastructures pérennes pour la consolidation de la Paix et la cohésion sociale.