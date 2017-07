Cote d'Ivoire: Doumbia - « J'ai vite compris qu'on ne compterait pas sur moi » à Anderlecht

Idrissa Doumbia a été prêté par Anderlecht pour une saison à Zulte Waregem, avec une option pour une deuxième année, il y a quelques jours. Le joueur de 19 ans est sous contrat avec le club bruxellois jusqu'en 2021. Mais le milieu de terrain ivoirien ne voulait pas vivre une deuxième saison de suite dans l'ombre et a accepté un prêt à Zulte Waregem afin de s'aguerrir et d'avoir un peu plus de temps de jeu.

L'Ivoirien a en effet du mal à digérer sa mise à l'écart. « Je n'ai reçu aucune explication, assure-t-il dans une interview accordée à La Dernière Heure. Je l'ai mal vécu initialement. On vous fait des louanges, puis plus rien... J'allais en U21 quand on me le disait mais ne recevait jamais ma chance en équipe première, regrette Idrissa Doumbia. J'ai fini par me dire que ça ne servait à rien de me poser des questions, j'ai pensé à moi et rien d'autre. Sans succès lors du stage estival: J'ai vite compris qu'on ne compterait pas sur moi ».

Heureusement, des clubs sont venus frapper à la porte. « Un club d'un grand championnat voulait me transférer à titre définitif, mais ça ne s'est pas fait et Zulte Waregem est arrivé, explique-t-il. Je sais que plusieurs clubs me voulaient en prêt mais je ne voulais que Zulte Waregem. J'ai vu le travail effectué par Francky Dury avec Soualiho Meïté. J'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il me voyait comme son successeur, que j'en avais le potentiel et le talent. Ça fait du bien ».

L'Eléphanteau de la Côte d'Ivoire aura peut-être un peu la revanche au cœur ce soir en Supercoupe de Belgique face à son employeur Anderlecht. Débarqué directement de Côte d'Ivoire l'été dernier, Idrissa Doumbia a joué deux matches en début de saison face à Mouscron et contre Eupen pour un total de 94 minutes. Barré par la concurrence dans l'entre-jeu, il n'a eu droit qu'à 45 minutes en Coupe de Belgique face à OH Louvain et à 28 minutes en Europa League contre le Slavia Prague.