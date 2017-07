Afrique: La CAN fait sa mue

Le Comité exécutif de la CAF, réuni le 20 à Rabat, au Maroc, a acté le passage à une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes dès l'édition de 2019 avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet, a indiqué la Confédération africaine de football sur son site officiel. La compétition continuera à se disputer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines, précise la même source.

Les participants à l'atelier concernant la plus grande compétition africaine de football avaient préconisé une CAN à 24 équipes, en été et tous les deux ans à l'occasion du Symposium sur le football africain organisé par la CAF durant deux jours (18-19 juillet) à Rabat.

La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 se déroulera au Cameroun avec 24 sélections.

Le Cameroun assuré d'organiser la CAN 2019

En prévision de la CAN 2019, une inspection de la CAF sera conduite début septembre. Pour sa part, le Cameroun s'est déclaré assuré d'organiser la CAN 2019 pour avoir rempli 60 pour cent du cahier des charges à 18 mois du coup d'envoi de cette édition. C'est notamment ce qu'a affirmé le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Blaise Moussa.

«Pour organiser une CAN senior, il faut postuler et organiser une compétition mineure, en l'occurrence la CAN féminine en ce qui concerne le Cameroun», a indiqué le dirigeant camerounais, interpellé par la presse sur les rumeurs faisant état de la réattribution de la phase finale de la CAN 2019.

L'Algérie et le Maroc ont déjà fait acte de candidature au cas où le Cameroun serait dans l'incapacité de le faire, ont déclaré récemment leurs présidents de fédérations Kheireddine Zetchi et Faouzi Lekjaa dans des entretiens avec la presse de leurs pays respectifs.

Grâce à la CAN féminine, le Cameroun a pu se doter de trois stades neufs, a ajouté le secrétaire général de la Fecafoot, parlant des stades omnisports de Yaoundé, de Limbé et de Bafoussam.

«Avec une bonne opération de réhabilitation, le stade de Garoua, où le Coton Sports a joué les matchs de Ligue des champions, sera prêt à abriter les matches de la phase finale de la CAN», a-t-il estimé.

Compétitions interclubs : maintenir le format actuel

Concernant les compétitions inter-clubs, il a été convenu par le Comité exécutif de la CAF de maintenir le format actuel, mais de procéder à l'avenir à un changement de calendrier pour les compétitions interclubs qui devraient commencer à se dérouler des mois d'août à mai.

D'autre part, le Comité a décidé de l'organisation d'éliminatoires zonales pour les Coupes d'Afrique des nations des catégories jeunes (U17, U20, U23), avec la flexibilité offerte à chaque zone de proposer une formule. Il a également été prescrit par le Comité le renforcement des contrôles médicaux dans la détermination de l'éligibilité des joueurs.

Par ailleurs, la Zambie s'est officiellement retirée de l'organisation de l'édition de 2019 de la CAN des U-23. Le comité exécutif de la CAF a instruit l'ouverture d'un appel à candidatures pour la sélection d'un nouveau pays hôte.

Hilal El Obied qualifié pour les quarts de finale

Le club soudanais Hilal El Obied est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé l'instance dirigeante du ballon rond continental à l'issue de la réunion de son comité exécutif à Rabat.

Cette décision faite suite à la levée de la suspension du Soudan par la Fédération internationale de football, explique la CAF, précisant que les clubs soudanais engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération ne sont pas disqualifiés mais perdent, conformément aux règlements, leurs matchs de la 6e journée de la phase de poules.

«L'arbitrage africain est une honte»

Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Sita Sangharé, a appelé à un changement au niveau de l'arbitrage en Afrique, qualifiant de «véritable honte» ce qui se passe dans ce domaine sur le continent.

«C'est une véritable honte ce qui se passe dans l'arbitrage africain»,

a-t-il dit au cours de la cérémonie de restitution des recommandations du groupe de travail sur l'arbitrage à Rabat.

Le président de la FBF a dit avoir «l'impression que les arbitres qui faussent les résultats des matches font tout pour se faire corrompre». «D'ailleurs, ajoute Sita Sangharé, quand ils viennent siffler chez vous, ils vous amènent des factures plus élevées que les indemnités qu'on leur doit». Parmi les recommandations du groupe de travail, figure la prise en charge directe des arbitres par la CAF pour limiter les liens entre ces derniers et les fédérations nationales.