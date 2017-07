Congo-Kinshasa: Crystal Palace - Christian Benteke ne bougera pas cet été

Mardi, son nouvel entraîneur Frank de Boer avait été dans le même sens en déclarant en conférence de presse que « Christian Benteke est heureux à Crystal Palace et le club ne veut pas le vendre », avait-il assuré. L'entraîneur néerlandais ne veut absolument pas laisser partir son attaquant. « La seule chose que je sais est que Benteke est heureux et je veux qu'il reste ici », a-t-il ajouté. « Il a eu un grand impact la saison dernière, spécialement durant la deuxième partie du championnat. »

« Je suis très heureux ici et je veux faire partie du projet du manager », a dévoilé Benteke sur le site de son club. « Je suis impatient d'attaquer la saison. Je veux être performant et marquer plus de buts pour aider l'équipe à se placer où elle veut l'être. Depuis que nous sommes revenus de la pré-saison, je n'ai jamais pensé à d'autres clubs. Je veux être ici. Avec la Coupe du Monde qui arrive, c'est important de jouer pour ton club et faire partie du groupe. »

