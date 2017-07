Congo-Kinshasa: Sortie de crise - Majorité et Opposition font une interprétation sélective de l'article 64

Du côté de la MP, l'interprétation de l'article 64 est diamétralement opposée à celle qu'en fait l'Opposition. Et comme toujours, c'est Lambert Mende qui s'est chargé de porter la voix de la majorité au pouvoir. Interrogé à ce sujet sur actualite.cd, le porte-parole du gouvernement s'est montré plutôt menaçant. « Il ne faut pas saucissonner l'article 64. Nous soutenons l'article 64. S'ils (Ndlr : les leaders de l'Opposition) invoquent l'alinéa 1, nous allons invoquer l'alinéa 2 qui interdit de faire n'importe quoi dans le pays. On ne doit pas faire un coup d'État quand il y a un problème dans le pays. Vous devez résoudre les problèmes selon le mécanisme prévu par la Constitution. Donc arrêtez de saucissonner la Constitution », avait déclaré sans détours le porte-parole du gouvernement.

Par ce temps de glissement du cycle électoral, l'actuelle mandature ayant constitutionnellement pris fin depuis le 19 décembre 2016, l'Opposition considère - à juste titre d'ailleurs - que le pouvoir en place à Kinshasa n'est exercé sur aucune base légitime. L'Accord du 18 octobre 2016 de la Cité de l'UA, suivi de celui signé le 31 décembre 2016, ont tenté de colmater cette brèche. Malheureusement, l'accord du 31 décembre 2016, plus conciliant et inclusif, a fait flop au moment de son application, laissant ses acteurs majeurs, notamment ceux du Rassemblement, sur le trottoir. Ce qui a fini par raviver les tensions politiques.

Réagissant à ce propos sur le site d'actualite.cd, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement et membre du bureau politique de la MP, a presque botté en touche. « C'est la CENI qui a annoncé le report des élections. Alors la CENI n'est pas le pouvoir. Elle est composée de la Majorité, de l'Opposition et de la Société civile. De la même façon que le parlement est composé. Alors, arrêtez de casser le sucre sur le dos de ce que vous appelez le pouvoir, profitant de n'importe quel événement pour salir ceux qui gouvernent le pays. Donc attendez que les trois organes se réunissent pour qu'ils reçoivent le rapport de la CENI qui est seule habile à organiser les élections, parce qu'apparemment tout le monde veut se faire expert à l'organisation des élections. Donc la CENI n'est pas le pouvoir », avait indiqué le porte-parole du gouvernement.

En attendant les conclusions du conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ce samedi au siège de l'Udps, le climat politique reste toujours dominé par l'incertitude de la tenue des élections fin décembre 2017. Si l'Opposition accuse la Céni (Commission électorale nationale indépendante) de jouer le jeu du pouvoir, la Majorité présidentielle se dit non concernée par la position affichée par la Céni, se refusant, selon ses principaux ténors, de brader l'indépendance de la Centrale électorale.

