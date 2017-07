Congo-Kinshasa: Sauver la démocratie

À suivre les gestes et faits des caciques de la MP, on cherche à tuer la démocratie. C'est le moins que l'on puisse dire. Que gagnerait le pouvoir en agissant ainsi ? Pas grand-chose, en tout cas.

Dans le camp du Rassemblement, des voix se sont une fois de plus levées pour dénoncer l'injustice d'un pouvoir qui autorise les uns à se réunir librement, tout en empêchant les autres à le faire. Il s'agit ni plus ni moins d'une politique de deux poids, deux mesures qui ne cadre pas avec les vertus démocratiques.

C'est, en tout cas ce qu'a subi, vendredi, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement qui projetait de se réunir au Centre catholique Béthanie de la Gombe, dans le cadre de son deuxième conclave. Contre toute attente, les forces de l'ordre et de sécurité se sont invitées dans l'enceinte pour empêcher la rencontre.

Le droit à l'expression est sélectif. On en bénéficie selon la bonne appréciation des dirigeants au pouvoir. Ainsi, la Majorité présidentielle et ses alliés peuvent bien se réunir sans inquiétude. Ce n'est cependant pas le cas pour l'Opposition qui, dans la plupart de cas, doit faire face à une farouche interposition des forces de l'ordre et de sécurité.

