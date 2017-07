Afrique Australe: La SADC recommande à la Céni de publier un calendrier électoral consensuel

La situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo a encore une fois été au centre de l'attention du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tenue en Tanzanie. Une décision sort du lot, à savoir, la recommandation faite à la commission électorale nationale indépendante (Céni) de publier, dans de meilleurs délais, un calendrier électoral consensuel avec le concours de toutes les parties prenantes, dont le Comité national de suivi de l'Accord (CNSA) et le gouvernement.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dépêche incessamment en République démocratique du Congo un délégué pour faire le suivi du processus électoral en panne, notamment en ce qui concerne la publication d'un calendrier électoral consensuel.

A l'issue de la réunion des ministres des affaires étrangères tenue récemment en Tanzanie, la SADC a recommandé la publication d'un calendrier électoral consensuel en République démocratique du Congo après concertation entre le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA), le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

C'est le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, qui a livré cette information sur la RTNC, la télévision publique. A l'en croire, la SADC tient à la poursuite du processus électoral mais surtout à un consensus entre les protagonistes sur le calendrier électoral réclamé par tout le monde. Mais le hic pourrait venir de la manière cavalière qu'a adoptée la majorité au pouvoir procéder à la désignation des membres de la plénière de cette institution de la transition ainsi que de ceux qui vont diriger son comité. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement né à Genval va-t-il se raviser et composer avec la MP relativement à la composition du Cnsa ? Difficile à dire d'autant qu'au cours de la séance d'ouverture de son deuxième conclave vendredi dans la cour du centre catholique Béthanie de la Gombe, ce dernier s'est déclaré non partant concernant le partage des postes et a dit se concentrer sur l'obtention de l'alternance au sommet de l'Etat.

Convocation de la 2ème réunion du CNSA

Alors que la Sadc recommande une concertation de toutes les parties prenantes à l'Accord de la Saint Sylvestre afin d'arriver à la publication d'un calendrier électoral réaliste, la controverse sur l'application dudit Accord ne cesse d'enfler. Le désaccord risque de perdurer.

Après le rendez-vous manqué du 3 juillet, suite à l'absence du président du Sénat, un nouveau rendez-vous est fixé pour ce samedi 22 juillet au Palais du peuple. Un communiqué du protocole d'Etat a été adressé aux signataires de l'Accord du Centre interdiocésain de Kinshasa, à savoir la Majorité présidentielle, le Rassemblement des forces vives de l'Opposition, l'Opposition politique, le Front pour le respect de la Constitution, l'Opposition républicaine et la Société civile.

Cette réunion qui sera présidée par les présidents de deux Chambres du Parlement, co-représentants personnels du président de la République, va se pencher sur la validation des mandats des membres, la désignation par consensus du président du CNSA, la présentation, par les composantes, des membres du bureau du CNSA et l'installation du bureau définitif du CNSA. L'élaboration du règlement intérieur provisoire s'ajoute à l'ordre du jour.

Qu'est-ce qui va changer dans la controverse actuelle autour de l'application de l'Accord ? Peut-être pas grand-chose !

Le Rassemblement dirigé par le tandem Félix Tshisekedi -Pierre Lumbi, qui représente l'aile dure de l'Opposition, maintient son boycott. Comme au premier rendez-vous, il sera aux abonnés absents en réitérant la position communiquée par le secrétaire général de l'Udps qui qualifiait d'imposture le rendez-vous du Palais du peuple sous la conduite de Minaku et Kengo.

«En aucun cas le Rassemblement ira participer à une quelconque réunion qui sera convoquée par Minaku et Kengo au sujet du CNSA, c'est de l'imposture et ils n'ont aucune qualité pour nous réunir sur cette question, ils sont dans l'illégalité», avait déclaré Jean-Marc Kabund.