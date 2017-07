Congo-Brazzaville: Crise économique - Le cabinet Ciftim veut contribuer à la reprise des entreprises en difficulté

Pour voir un peu plus clair dans la configuration de la future Assemblée Nationale, et les rapports de forces sur… Plus »

Par ailleurs, le directeur associé de Ciftim a annoncé la tenue d'un forum en France auquel le Congo serait invité à participer. Prévu du 18 au 19 novembre prochain, ce forum dénommé premier festival de l'Afrique et d'ailleurs se tiendra sur la thématique « Cop 21 et 22 et retombées en Afrique ».

Plusieurs entreprises du secteur privé ont procédé aux licenciements massifs d'employés, alors que d'autres ont fermé à cause, entre autres, de la baisse du chiffre d'affaires et du manque de liquidités.

