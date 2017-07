Congo-Kinshasa: Un vendredi sous haute tension à Kinshasa

La crise politique congolaise ne fait que s'enliser. Plus les jours passent, plus la tension devient vive tant dans la classe politique que parmi les forces vives de la nation.

Dans ce contexte, le processus électoral devient de plus en plus incertain au grand bonheur de la Majorité présidentielle qui n'a jamais caché son intention de conserver le pouvoir par des moyens non démocratiques. Pour preuve : le régime de Kinshasa ne s'oblige outre mesure de décrisper ni la situation politique encore moins sociale. Bien au contraire. Tout est fait pour énerver davantage toutes les couches de la société congolaise.

C'est à croire que la Majorité présidentielle est résolument inscrite sur un schéma de la terre brûlée, en cette période de fin de règne. Sinon, comment comprendre autant de tensions dans la ville de Kinshasa hier vendredi 21 juillet. En une seule journée, la tension était vive aussi bien à la place Golgotha à Gombe lors du déclenchement de la grève des agents et fonctionnaires de l'Etat, au Centre Béthanie où les services de sécurité ont tenté d'empêcher le Conclave du Rassemblement, dans plusieurs hôpitaux de référence suite à la grève des médecins ainsi qu'à l'Université de Kinshasa avec les affrontements entre étudiants et les forces de l'ordre.

Grève

En effet, sur la Place Golgotha, devant le bâtiment de la Fonction publique, les agents et fonctionnaires de l'Etat ont décidé d'aller en grève jusqu'à ce que le gouvernement réalise sa promesse d'indexer leurs salaires au taux budgétaire de 1 425 francs congolais le dollar américain.

Les agents et fonctionnaires de l'Etat ont lancé un mouvement de grève générale pour dénoncer ce qu'ils appellent « la mauvaise foi » du gouvernement qui rechigne à indexer leurs salaires, dès ce mois de juillet, conformément à la promesse faite par le Premier ministre devant la représentation nationale. Les grévistes ne s'expliquent pas pourquoi le gouvernement refuse de réaliser sa promesse alors que le front social brûle.

Dépréciation du franc congolais

La RDC fait face à la dépréciation du franc congolais et à la hausse généralisée des prix sur le marché des biens et services. Ce qui ronge davantage le faible pouvoir d'achat de l'écrasante majorité des populations à faible revenu comme les agents et fonctionnaires de l'Etat.

Pour eux, en bloquant l'harmonisation des salaires dans la Fonction publique, le gouvernement ne veut pas de la paix sociale.

Le même vendredi, un autre mouvement de grève a été déclenché dans plusieurs hôpitaux de la capitale Kinshasa, notamment à Mama Yemo et à la Clinique Ngaliema. Tout naturellement, la tension était vive. Les médecins de la clinique Ngaliema se disent « asphyxiés » par le coût de la vie qui devient de plus en plus cher suite à la dépréciation de la monnaie nationale et à la hausse des prix des biens et services sur le marché.

Provocation?

Au centre Béthanie, à Gombe, l'agitation était tout aussi totale. Les services de sécurité ont tenté de perturber la tenue du conclave du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, la plus grande plateforme de l'opposition en RDC. Finalement, le conclave s'est tenu sous une tente à l'extérieur, car la salle était bloquée. Ceci est interprété comme une pure provocation du régime de Kinshasa contre des adversaires politiques. La RDC reste un pays démocratique. Dès lors, on ne peut pas interdire une manifestation politique dans un lieu privé. Voilà pourquoi cette intrusion des agents de sécurité au centre Béthanie n'est ni plus ni moins qu'une provocation du régime, voire une volonté manifeste de tuer la démocratie.

De même, cette descente musclée des forces de sécurité depuis jeudi soir et hier vendredi matin sur le site de l'UNIKIN a provoqué une tension vive au sein de la communauté estudiantine. La Police nationale congolaise (PNC) a pleinement droit de faire son travail, partout. Pour autant, on ne peut pas suspecter toute une communauté estudiantine juste parce qu'on veut arrêter quelques bandits qui se trouverait sur le campus universitaire.

La police et les forces de sécurité devraient faire leur travail avec professionnalisme sans porter atteinte aux droits humains. L'intervention des forces de sécurité à l'UNIKIN, ces 48 dernières heures, résulte non seulement de l'amateurisme, au regard des dégâts collatéraux enregistrés, mais surtout de la volonté manifeste de perturber la quiétude de paisibles citoyens.