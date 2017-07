Ile Maurice: Etienne Sinatambou - «Showkutally Soodhun aurait pu faire l'économie de ses propos mais on exagère leur portée»

Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'actualité de la semaine, en ce qui concerne la Gambling Regulatory Authority (GRA) et le rapport Parry sur l'organisation des courses hippiques. Il affirme que le rapport de la commission d'enquête remonte à des évènements d'avant décembre 2014. C'est-à-dire quand Xavier-Luc Duval était le ministre des Finances et que la GRA tombait sous sa responsabilité.

Il a ensuite affirmé que, de son point de vue, «en droit, ce ne sont certainement pas des menace proférées à l'égard de Xavier-Luc Duval. Seulement, il y a un grossissement et une exagération politique faite avec cela.» Pour Etienne Sinatambou, la manière «de grossir les propos» de Showkutally Soodhun et cette «façon de rendre cela sensationnel» pourraient enflammer le pays.

«On exagère les propos. J'ai lu le verbatim, je n'ai pas vu la bande mais on exagère la portée des propos du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun», a affirmé le porte-parole du gouvernement, Etienne Sinatambou, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la majorité gouvernementale, le samedi 22 juillet. Il était flanqué de la PPS Roubina Jadoo-Jaunbocus et du ministre Mahen Jhugroo. Cependant, Etienne Sinatambou avance que ce sont «des propos malheureux, dont le vice-Premier ministre aurait pu faire l'économie».

