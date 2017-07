Congo-Kinshasa: C2 africaine - 1/4 de finale - Mazembe affrontera Hilal El Obied à la place de Recreativo

Lors de son dernier symposium, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de changer d'adversaire du TP Mazembe, qui affrontera Hila El Obied en lieu et place de Recreativo do Libolo d'Angola en quarts de finale de la Coupe de la Confédération. La CAF a aussi pris deux importantes décisions sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations.

C'est une décision de la CAF prise lors de son symposium organisé à Rabat au Maroc organisé le mardi 18 et mercredi 19 juillet. Le TP Mazembe, premier de son groupe en huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération 2017, n'affrontera plus la formation angolaise de Recreativo Do Libolo mais plutôt le club soudanais d'Hilal El Obied en quarts de finale de cette compétition continentale du football. Le Comité exécutif de la CAF a constaté la levée de suspension du Soudan par la Fifa. Et mutatis mutandis, les clubs soudanais engagés en Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération ne sont plus disqualifiés et pourront ainsi reprendre les compétitions.

Toutefois, ces clubs perdent leurs matchs de la sixième journée de la phase des groupes, conformément aux règlements. Ainsi, Hilal El Obied qui a fini deuxième de son groupe derrière Zesco Utd de la Zambie (les deux clubs ayant totalisé dix points) se qualifie pour les quarts de finale. Mazembe aura donc sur son chemin ce club soudanais qui affiche des résultats intéressants avec trois victoires en phase des groupes (contre Zesco Utd 1-0, Smouha d'Égypte 2-1 et Recreativo Do Libolo 2-0 sur deux penalties), un résultat d'égalité (contre Smouha en Égypte 1-1), et deux défaites (contre Recreativo en Angola 1-0, et face à Zesco Utd par forfait 3-0).

C'est donc une équipe que le team noir et blanc de Lubumbashi, récent champion du Congo de football doit prendre très au sérieux à cette étape de la compétition, Mazembe qui défend son titre remporté en 2016 en cette C2 africaine. Le match aller de ces quarts de finale aller est prévu pour le 8 septembre en déplacement avant le match retour le 15 septembre au stade de la commune de Kamalondo dans la capitale cuprifère de la RDC.

La CAN avec 24 qualifiés...

Outre la décision de changer d'adversaire pour Mazembe, la CAF a pris d'autres importantes décisions au cours de ce symposium présidé par le président Ahmad Ahmad de cette instance faîtière du football du continent et qui concerne le devenir du football africain. Ainsi, Le comité exécutif de la CAF a donné son feu vert pour le passage à une Coupe d'Afrique des nations (CAN) à 24 équipes au mois de juin, dès l'édition 2019 prévu au Cameroun. « Le passage de 16 à 24 équipes, c'est une décision du comité exécutif et nous en prenons acte. Une CAN engendre beaucoup de choses avec, entre autres, les infrastructures hôtelières, routières, aéroportuaires, hospitalières et sécuritaires. Cet ensemble fait que le gouvernement du Cameroun s'était engagé sur la base de l'ancien cahier des charges pour 16 équipes. Maintenant, il va falloir passer à 24 et il faut un nouvel engagement de notre gouvernement. Nous allons rentrer et discuter avec les plus hautes autorités de notre pays », a réagi Tombi a Roko, président de la Fédération camerounaise de football.

Le changement de dates de la compétition de janvier-février à juin tombe à point nommé pour mettre fin à la divergence récurrente entre les sélections des pays africains et les clubs européens qui n'apprécient pas que les internationaux africains quittent leurs clubs encore en pleine compétitions pour la CAN. Et le passage de 16 à 24 qualifiés pour la phase finale se justifie pour la CAF du fait de s'arrimer sur l'Euro et surtout la Coupe du monde. Cependant, la CAN ne sera pas organisée en dehors du continent, et il n'y aura pas encore de pays non africain à prendre part à la CAN comme le fait déjà la Copa America.