Ile Maurice: Femmes cleaners - La CTSP maintient sa grève de la faim pour le 28 août

Quatre «cleaners» ont, lors de ce regroupement, exprimé leurs doléances. Selon elles, cela fait pratiquement plus de deux mois qu'elles n'ont pas été rémunérées. «La Government Teachers Union et le Mouvement 1er-Mai, entre autres, nous ont exprimé leur soutien pour cette grève de la faim», dit Jane Ragoo.

Regroupées au sein d'un front commun, des femmes «cleaners» des écoles primaires se retrouvent à batailler pour un meilleur salaire avec des membres d'autres syndicats ainsi qu'avec Reaz Chuttoo et Jane Ragoo, tous deux de la CTSP. La porte-parole dit maintenir l'idée de la grève de la faim, le 28 août, au jardin de la Compagnie, dans le but de dénoncer le salaire «de misère» de ces femmes «cleaners», qui touchent Rs 1 500 mensuellement. Ce qui dit-elle, «n'est pas évident pour ces travailleuses».

