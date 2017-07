Congo-Kinshasa: Global Witness dénonce l'opacité dans la gestion de recettes minières

Une fois de plus, les minerais du pays font l'objet d'une enquête de la par des Ong internationales. En interne, les commentaires vont dans divers sens.

Après le cri d'alarme de la Banque centrale du Congo (BCC), c'est Global Witness, une ONG britannique, qui dénonce l'opacité dans la gestion des ressources minières en République démocratique du Congo (RDC).

Dans un rapport publié, le vendredi 21 juillet, Global Witness signale que plus de 750 millions USD de recettes minières versés par des entreprises aux différents services étatiques ont échappé au Trésor public, entre 2013 et 2015. « Ces sommes se sont évaporées dans une société minière dysfonctionnelle détenue par l'État et des administrations fiscales nationales opaques », indique le rapport.

« Personne ne sait comment ces fonds ont été dépensés ni où ils ont atterri. Cependant, des témoignages et des documents recueillis par Global Witness laissent penser qu'une partie au moins a été redistribuée au sein d'un réseau de personnes corrompues entretenant des liens avec le régime du président Joseph Kabila », peut-on lire dans le rapport qui indexe la Gécamines, l'entreprise minière d'État, et des administrations fiscales nationales comme des principaux coupables.

« La conjugaison délétère de la corruption et d'une mauvaise gestion de la part des agences fiscales et des entreprises minières publiques du Congo détourne un cinquième des recettes minières du budget de l'État, alors que ces sommes devraient servir à financer des services publics essentiels tels que les écoles, les hôpitaux et les routes », notent les experts de Global Witness.

Depuis 2012, Global Witness avait révélé la façon dont la RDC a perdu 1,4 milliard USD suite à une série d'accords miniers opaques conclus avec des entreprises offshore. Le nouveau rapport, lui, a pour but de révéler l'autre partie de cette histoire. Il montre en effet que des sommes considérables s'évaporent également à l'intérieur des frontières du Congo en raison de la corruption et d'un système fiscal inefficace.

Une implication suspecte

L'enquête de Global Witness détaille comment la Gécamines détourne de l'argent au travers de transactions suspectes (parfois plusieurs millions de dollars en liquide) tout en se soustrayant à toute contribution importante au Trésor public congolais ou à tout investissement dans ses propres opérations minières. L'entreprise a plus d'un milliard de dollars de dettes et n'a quasiment plus d'activités extractives, alors qu'elle produisait autrefois jusqu'à 500 000 tonnes de minerais par an.

La Gécamines était la vache laitière de tout le pays... mais aujourd'hui, la société est devenue une vache maigre, qui n'a plus de lait pour nourrir tous ses enfants.

Les administrations fiscales congolaises sont aussi coupables. Peu transparentes, elles sont souvent dirigées par des personnalités puissantes entretenant des liens personnels ou professionnels avec le bureau du Premier ministre ou avec la présidence. Chaque année, les agences fiscales nationales retiennent une partie des recettes fiscales découlant des activités minières en « fonds propres » au lieu de les verser au Trésor public.

La loi autorise ces administrations à appliquer des amendes à des entreprises pour toute violation du code minier et à conserver une partie des sommes perçues, qui peuvent parfois atteindre des centaines de millions de dollars.

Le Congo est le premier producteur de cuivre d'Afrique ainsi que le premier fournisseur au monde de cobalt, un élément qui est utilisé pour la fabrication des batteries au lithium-ion des voitures électriques. Pourtant, il s'agit également de l'un des pays les plus pauvres au monde.

« Il est temps de combler le fossé dans le système de perception des impôts et de faire en sorte qu'une plus grande partie des revenus miniers soit reversée au Trésor public. Après une baisse de deux ans, les prix du cuivre sont en train de connaître un rebond vigoureux et le cobalt traverse une véritable flambée des prix. La hausse des prix du cuivre et du cobalt ainsi que l'explosion récente de la production pourraient redynamiser l'économie congolaise. Le pays et sa population ne peuvent pas se permettre de passer à côté de cette opportunité », conseillent les experts de Global Witness.