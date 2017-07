Togo: Première victoire de la compétition pour Angelo B

Après le match d'ouverture de la compétition le dimanche 16 Juillet dernier au stade de Kpalimé, entre Olympic d'Agou Nyogbo et FSA d'Agoè (2-2), premier acte de la 3ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2017 ce week-end dans les trois autres poules (B, C et D).

Ainsi, à Hanyigba Dougan, Dynamic de Kpalimé et ASHAD n'ont pu se départager ce samedi en 1er match de leur groupe. A l'arrivée, zéro but partout.

Même score d'ailleurs à Kpimé Tomégbé, où, Réveil AC de Kpalimé est allé accrocher Tout Puissant de la localité.

A la différence des autres supporters, les plus heureux ce samedi sont certainement les supporters d'Angelo B. Et pour cause, en match d'ouverture du groupe installé à Kpadapé, opposant leur équipe à Scorpion Vert, leurs joueurs ont tiré leur épingle du jeu en inscrivant le seul but de la partie. Score final, 1-0 en faveur d'Angelo B qui arrache ainsi la première victoire de cette compétition.

Les autres matches de la première journée se jouent ce dimanche sur les 4 stades retenus pour la phase de poules.

A Nyogbo, Cosmos jouera Santos, alors que pendant de temps, Etoile Polaire sera aux prises avec Excelsior à Hanyigba Dougan, Lumière a rendez-vous avec Cadence à Kpimé-Tomégbé et Kotoko Junior défiera New Sporting.

On peut dès lors constater que les différents villages du Grand Kloto sont bel et bien emballés dans cette fièvre sportive et de cohésion sociale qu'offre l'ATC (Association Afrique Terre de Cultures), à la jeunesse de cette préfecture mais aussi d'Agou et d'Agoè Nyivé.